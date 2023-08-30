蘇拉颱風又變強！據中央氣象局觀測顯示，蘇拉颱風今天11時中心位置在鵝鑾鼻的南方約 190 公里之海面上，並持續向西北西進行，過程中強度及暴風圈半徑再變大，且暴風圈也接觸到台灣陸地，中央氣象局提醒，花東地區、恆春半島及高屏山區應留意降雨情況。

據中央氣象局觀測指出，蘇拉颱風近中心最大風速每秒53公尺，相當於 16 級風瞬間之最大陣風，七級風平均暴風半徑200公里。

中央氣象局預報員林秉煜表示，目前主要降雨集中在恆春半島地區及東半部，已有明顯雨勢，而恆春半島更要留意風勢，至於花蓮及大台北地區則受到風場交互作用等，有斷斷續續的雨勢，至於西半部地區反而受到外圍沉降作用，氣象局也針對多縣市發布高溫資訊。

林秉煜說，明天隨著颱風移動，風場改變後，明天中南部地區降雨情況將比今天更明顯。

林秉煜提醒，目前在多處觀測到長浪，且恆春半島及南部沿海浪高今明2天恐怕會有6米浪高。

林秉煜提及，目前台灣處於低壓帶影響中，未來一周台灣天氣不穩定，且包括蘇拉颱風、海葵颱風及編號TD13共有3個熱帶系統，交互作用複雜，氣象局將持續觀察。

林秉煜說，在颱風遠離之後的周五（1日），由於台灣處於低壓帶、天氣不穩定，各地容易下雨，尤其是在迎風面的北部及東半部地區降雨持續，中南部則要留意午後雨勢可能會偏大。