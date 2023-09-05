中國大陸外交部發言人毛寧5日主持例行記者會，有記者提問稱，日前，台灣提出「參與聯合國四大訴求」，並表示將聯合邦交國致函聯合國祕書長，敦促聯合國修正對聯大第2758號決議的「錯誤解釋」。對此，毛寧表示，民進黨當局罔顧台灣是中國一部分的事實和法理，以各種方式不斷歪曲聯大第2758號決議，公然挑戰國際社會一個中國原則，為謀求所謂台灣獨立編織謊言是十分危險的謀「獨」挑釁。

毛寧說，1971年10月25日，第二十六屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，明確恢復中華人民共和國的一切權利，承認中華人民共和國政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表，還要求將台灣當局代表從其非法占據的席位上驅逐出去。決議通過後，美國等少數國家為保留台灣在聯合國的席位而提出的所謂「雙重代表權」提案成為廢紙一張。

毛寧強調，聯大第2758號決議不僅從政治上、法律上和程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，而且明確了中國在聯合國的席位只有一個，不存在「兩個中國」「一中一台」的問題。聯大第2758號決議通過以來，聯合國及其專門機構以及其他的國際和地區組織均恪守這一決議規定，世界上182個國家在一中原則的基礎上與中國建立了外交關係，一個中國原則早已成為公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。

毛寧表示，任何關於台灣參與國際組織活動的問題，都必須在一個中國原則下解決。台灣沒有任何根據理由或權利參加聯合國及其他只有主權國家才能參加的國際組織。兩岸同屬一中，台灣是中國領土的一部分，兩岸雖長期政治對立，但中國的國家主權和領土完整從未分割，這就是台灣問題的真正現狀。民進黨當局鼓噪參與聯合國本質上是製造「兩個中國」「一中一台」，企圖挑戰以聯合國為核心，國際法為基礎的國際秩序，試圖破壞台海現狀，危害台海和平穩定的，是不斷推進「漸進式台獨」，大搞「去中國化」的民進黨當局，是不斷虛化掏空一個中國原則，縱容支持台獨分裂活動的外部勢力，他們才是破壞台海現狀的罪魁禍首。

毛寧說：「我要強調的是台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是海峽兩岸14億中國人自己的事，民進黨當局尋求外部勢力支持，為其台獨分裂行徑撐腰張目，註定不會得逞。聯大第2758號決議不容挑戰，一個中國原則不可撼動，歷史車輪滾滾向前，中國完全統一一定能夠實現。」