立委鍾佳濱接獲農民不少陳情，21日特別邀請相關單位下鄉教導農民使用「農產業天然災害現地照相」APP存證，加速審核流程。（謝佳潾攝）

立委鍾佳濱接獲農民不少陳情，21日特別邀請相關單位下鄉教導農民使用「農產業天然災害現地照相」APP存證，加速審核流程。（謝佳潾攝）

近期歷經颱風接連侵襲後，屏東農損部分已有12品項通過農業部審核加以補助，目前還有4品項待審中，農政單位透露，因受限地方公所農損勘災量能有限，所以許多農產品項尚未公告為農業天災現金救助項目，也進而導致農民哀聲連連，對此，立委鍾佳濱接獲農民不少陳情，21日特別邀請相關單位下鄉教導農民使用「農產業天然災害現地照相」APP存證，加速審核流程。

屏縣府農業處指出，目前屏東的農損已有12個品項通過審核，由農業部公告為農業天災現金救助項目，包括香蕉、胡（芝）麻、木瓜、香瓜、長豇豆、食用玉米、胡瓜、苦瓜、南瓜、水平棚架網室的塑膠布、塑膠布溫網室（網布）、蜂群。

此外，還有4個品項待審中，有西瓜、四季豆、番石榴、水平棚架網室（結構）。然而，近期仍有很多農民頻頻抱怨道，為什麼那個沒補助？為什麼這個補助還沒過？為此，不少農民向鍾佳濱陳情，希望立委可以適時給予協助。

對此，農政單位人員透露，會有這樣的狀況，是因受限地方公所農損勘災量能有限，在人力不足的情況下，需要耗費2至3周才能完成農損調查，但農民若能主動通報災損，尤其是透過線上通報將農損資料數據化，可有效加速審核過程。

為此，鍾佳濱21日邀請農糧署等相關單位下鄉教導農民使用「農產業天然災害現地照相」APP存證，鍾佳濱說，農作物災損通報最重要的是要即時、核實，該APP可讓農民即時上傳記錄做災損佐證，但因農業部上月才正式發函對外宣傳，許多農民都尚不知情、也未使用，因此希望透過這次教學及推廣，有效協助農民取得補助。

他還說，他知悉許多老農可能不太會使用智慧型手機，因此計畫由青農入手後，再由青農協助老農，一起將該APP的效益發揮到最大。