白宮在台灣時間8日凌晨宣布，《台美21世紀貿易倡議首批協定實施法案》經由美國總統拜登簽署生效。國民黨立委王鴻薇8日在《頭條開講》節目強調，台灣曾以WTO架構的「台澎金馬關稅領域」名義，與新加坡、紐西蘭簽訂FTA自由貿易協議。但台美貿易倡議則由我駐美代表處與AIT美國在台協會簽訂，層級很低。美國國會跟行政部門爭主導權，只是為了農業州利益，意圖踩基改食品進入校園，及放寬農藥標準這兩條紅線。

「大家希望的是關稅減讓，減少我們市場進入的障礙，但是這個台美貿易倡議裡面其實通通沒有！」王鴻薇表示，它只是讓蔡政府可以來做一些大內宣，說台美關係多麼好，不要再批我們沒有簽FTA。但跟大家報告，第一，它空洞；第二，它層級非常非常地低！

王鴻薇提到，她曾在立院質詢外交部，我們是用什麼名義去簽的？台灣是用我們駐美代表處簽的，美國是用AIT來簽的。大家都知道AIT並不算美國的官方單位，雖然我們知道它其實是官方，但因為他們跟我們沒有邦交，所以壓到用AIT來簽。過去在馬政府時代，我們確實簽了一些主要國家的FTA，舉例來講，我們跟新加坡有FTA，跟紐西蘭也有FTA，他們是由國家來跟我們簽FTA，我們則是用加入WTO架構的「台澎金馬關稅領域」。

「我們是用經濟實體去跟星、紐簽FTA，所以那個FTA是實實在在的！」王鴻薇直言，這個所謂台美21世紀貿易倡議，就是來騙人的！他們在騙人，我們也在騙人，然後美國還煞有介事地，行政、立法在爭那個主導權。美國國會議員到時候又要告訴你，你台灣又要買我什麼東西！

王鴻薇指出，長期以來，美國的要求裡真的有兩大，是我們沒有辦法開放的，第一個就是校園的基改食品，他們是一直要我們開放，這個是符合美國農業的利益。另外一個，就是要讓我們要降低所有農藥的標準。我們一直在降低農藥的標準，因為美國農藥用得多！

「那我們都不准都不准，他們就沒有辦法進入台灣的市場！」王鴻薇強調，為何美國國會要把主導權拿過來？因為要符合議員所在州的農業利益！所以他們在爭這個東西。所以我們看他們是對台灣好一點，或不好一點？都沒有！他們只是在爭取美國人自己的利益。所以台美貿易倡議所吹噓的豐功偉業，都是在虛晃一招而已。「它有貿易協議之名，但是沒有貿易協議之實！」