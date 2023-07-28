民進黨客家事務部主任蔣絜安的台大國發所碩士學位論文遭檢舉抄襲，台大調查後認定，蔣論文抄襲且情節嚴重，撤銷其學位。國民黨立委王鴻薇表示，民進黨主席賴清德整件事情只有沈默、只有自私的不沾鍋，年初說黨內會有學倫審查小組、專家學者，所有承諾過的體制都是空氣。她也預告，學倫爭議會越爆越大尾，看賴清德能置身事外到甚麼程度。

新黨立委參選人游智彬先前檢舉蔣絜安論文涉嫌抄襲，論文部分內容甚至與新聞報導內文一模一樣，台灣大學審理後以最速件回函，「蔣絜安之學位論文審定結果為具有抄襲行為且已達情節重大程度，故予以撤銷學位」，蔣也是民進黨主席賴清德、行政院副院長鄭文燦的愛將，曾任桃園市府顧問；蔣絜安表示，「我放棄碩士學位、也主動向賴主席辭去客家事務部主任一職」，並發表千字文，抱怨指控他在中央大學碩士時認識的薛雲峰先生，提及自己過去被威脅恐嚇，又說自己涉嫌的抄襲代寫，指涉是薛的草擬、協助整理資料，都是被強迫接受的好意。

國民黨立委王鴻薇表示，蔣絜安可能是在找藉口，但整件事情民進黨主席賴清德到底做了甚麼？賴清德年初，信誓旦旦說要處理學倫問題，未來黨內提名公職候選人應簽署學位論文學術倫理聲明書，黨中央也會邀請專家學者組成審查小組查對論文。但面對蔣絜安被檢舉，賴清德做為黨主席，跟黨中央甚麼都沒做，說好的審查小組、專家學者，所有承諾過的體制都是空氣。

王鴻薇也痛批，賴清德整件事情做的只有沈默，只有自私的不沾鍋，只有他自己的選舉。如果賴清德對自己的夸夸其言都可以如此建忘，想必上次大選的學倫教訓，民進黨已經不當一回事了，那賴清德拿什麼要人民信賴？

王鴻薇也說，既然賴清德要裝死到底，我也在這邊預告學倫爭議，越爆只會越大尾，蔣絜安絕對不是最後一個，我要看看賴清德可以置身事外到什麼地步。