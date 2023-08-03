國民黨主席朱立倫日前受訪聲稱，國民黨總統參選人侯友宜的內參民調已與民進黨參選人賴清德、民眾黨參選人柯文哲不相上下，相關新聞引發網友熱議，但大部分人的意見為負面。對此，有評論認為，朱立倫此舉雖給外界「吹哨子壯膽」的觀感，但實際上，他的目的是為了要壓制柯文哲聲勢和支持度，為之後的藍白合保留可能性。

朱立倫日前表示，根據國民黨最新的內參民調顯示，侯友宜的支持度已追上柯文哲，且與賴清德差距很小。相關新聞立即引發了網友熱議，但多數人卻不相信朱立倫的說法，開酸「打腫臉充胖子，笑死人了」、「有這種主席，我看國民黨要倒了」。

《中評社》評論今（3）日指出，柯文哲近期聲勢和支持度都在高點，但他的支持度能上升至第二，甚至一度領先侯友宜10%之多，除了因他原本就受年輕選民青睞外，近期還有許多對藍營失望的選民轉去支持他。不過，這些人有很大一部分是鴻海創辦人郭台銘的支持者，一旦郭參選，他們就會歸隊，近期多份民調也顯示，郭參選對柯文哲的影響最大。

評論認為，朱立倫曝光民調打平的背後目的，除了為讓藍軍支持者保持信心外，就是希望柯文哲認清，一旦郭台銘加入這場選戰，他現在的優勢就沒了，若在這之前藍白能先談好一套雙方都能接受的整合方案，郭自然會先被邊緣化，這場選局也會相對單純許多，「但說到底，這些動作的背後目的實際能否真能達到效果，對這場大選可否產生一些變化，為非綠整合打開一些契機？答案似乎是比較悲觀的」。