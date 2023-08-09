國民黨總統參選人侯友宜今（9）日公布了能源政策，稱支持核一、二、三廠延役，核四廠在安全無虞下重啟。對此，臉書粉專「政客爽」認為，侯友宜的能源政策是目前3位總統參選人裡講得最清楚的，且從侯的記者會找了前經濟部長杜紫軍及能源專家梁啟源來看，他做得到提出的政策。

侯友宜今在記者會上，針對能源提出環境永續、國家安全、人民健康、有序轉型四大方向，以及以綠永續、以核減煤、邁向無煤、以氣承轉、節能優先五大能源主張。他還宣布，會邀請國內外頂尖核安專家成立「核四總體安全審查委員會」，儘快完成核四現有機組的檢修檢查，在安全無虞下，推動核四安全重啟。

「政客爽」今發文表示，在目前3名總統參選人中，侯友宜的能源政策講得最清楚，此外，在今天的記者會上，侯找了杜紫軍與梁啟源，證明他可做到提出的政策。「政客爽」解釋，一個能源政策的背後，需要有專家團隊去支撐，若是只靠一張嘴，最後就會跟總統蔡英文提出的「2025非核家園」一樣，落得政見跳票的下場。