國民黨副發言人呂謦煒今指出，民進黨總統參選人賴清德在剛就任主席時還高呼他的第一項革新就是「積極杜絕黑金，徹底解決學倫問題」，並聲稱「對執政黨而言，必須要用更嚴格的標準自我要求」。結果不僅競選總幹事潘孟安被抓包學術抄襲，在各地提名的多名立委候選人也都接連因性平或涉貪案件退選。民進黨不僅根本沒有徹底解決問題，賴清德也沒有用嚴格標準自我要求，「民主大聯盟」儼然成為「出包大聯盟」。

呂謦煒表示，賴清德自己的競選總幹事潘孟安已被高師大認定違反學術倫理，更被接連抓包抄襲時年分都沒改、錯字都沒改，結果潘孟安居然還聲稱「論文具原創性，無抄襲疑慮」。高師大學倫會已經認為潘孟安的論文違反學術倫理並給予書面告誡，不知道潘孟安還要硬拗什麼？難道潘孟安自恃在賴清德羽翼下，就可以為所欲為，並重演民進黨全黨為林智堅護航的「指鹿為馬」滑稽劇？

呂謦煒說，民進黨號稱通過多項條款所提名的立委候選人，最後還是被質疑涉及偷拍女性、性騷吃案、甚至有人涉犯貪汙治罪條例，接連出包被迫退選，範圍更從台灣最北端的基隆，到台灣最南端的屏東都有，「民主大聯盟」不僅是「出包大聯盟」，更是「退選大聯盟」，賴清德的學倫條款、排黑條款看起來根本是個笑話。連一黨都治不好，何以天下國家為？

呂謦煒質疑，總統的主要職權是國防外交，但賴清德不僅曾脫口說出「義務役不用上戰場」的外行話，他濃厚的台獨色彩也讓國際充滿疑慮，甚至近期還爆出要「台灣總統走入白宮」，據外媒報導已讓美方強烈不滿。賴清德口口聲聲要處理的黨內學倫、黑金問題沒有解決，國防外交能力又受到台灣人民與國際友人種種質疑，「出包大聯盟」的領導者只會處處出包，沒有領導力的表現只會讓台灣陷入更深危機。