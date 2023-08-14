屏東集團婚禮活動深受各地準新人青睞，一推出即引起熱烈迴響，短短2天報名對數超過縣府預定50對名額，成功秒殺！活動將於10月14日於屏菸1936文化基地辦理，縣府除了感謝民眾肯定之外，更對向隅的準新人說聲抱歉。

屏縣府民政處表示，今年屏東縣集團婚禮地點選定屏菸1936文化基地，邀請50對新人參加，為了祝福新人，除了贈送萬元實用家電、婚紗造型服務，屏東縣長周春米在記者會中特別加碼贈送「墾丁五星級飯店住宿券」，並將在活動當日抽出「歐洲、日本」雙人來回蜜月機票。

因免報名費且新婚好禮獎項誘人，讓今年名額瞬間秒殺，報名速度遠遠超過主辦單位預期，縣府也希望滿足所有準新人，但名額終究有限，不過，這樣浪漫幸福的活動，縣府會持續辦理，呼籲明年有意願參加縣府集團婚禮的準新人們要密切注意明年活動日期。

民政處進一步表示，縣府集團婚禮行之有年已造就許多佳偶，為祝賀新人成家，縣府每年準備豐厚禮品，近年來搭配國旅熱潮加贈恆春半島地區五星級飯店住宿，吸引準新人目光，縣府將持續營造宜居的城市，提供居民們安居樂業的優質生活。