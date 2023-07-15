大陸籍漁船進入我國限制水域拖網作業，經多次鳴笛廣播命其停俥受檢，均拒不停船，海巡隊緊追後強靠登檢該陸船。（圖／海巡署提供）

海巡署第十三巡防區指揮部於昨（14）日，運用監偵系統發現貓嶼西南海域有不明陸船越界，隨即指揮澎湖海巡隊10038巡防艇查處，於貓嶼西23.8浬處查獲「無船名」大陸籍漁船進入我國限制水域拖網作業，經多次鳴笛廣播命其停俥受檢，均拒不停船，海巡隊緊追後強靠登檢該陸船，全案依「兩岸人民關係條例」將人、船押返馬公港留置調查。

澎湖海巡隊表示，昨（14）日於貓嶼西南23.8浬處，發現「無船名」大陸籍漁船進入我國限制水域拖網捕撈作業，海巡人員立即鳴笛廣播喝令停船，該陸船仍持續逃逸拒檢，巡防艇遂採取緊追及強靠登檢控制該船，經查該船為無船名、無船舶證書及船籍港口登記的「三無船舶」，查獲船上8名船員，初步量測體溫均正常，無發燒或是疑似感冒症狀，漁獲250公斤已全數海拋，未發現牛、豬肉製品，後續將送往金馬澎分署第七岸巡隊留置室隔離留置調查。

海巡署表示，籲請漁民朋友們如在海上作業發生狀況或發現大陸漁船蹤跡時，可撥打海巡署「118」免費專線，海巡署將立即派艇前往處理。