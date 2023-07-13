男子倒垃圾遭清潔隊員勸阻 竟返家拿西瓜刀追砍

台中市大甲區清潔隊29歲許姓男員工11日傍晚近6點執行垃圾清運時，見62歲李姓男子將垃圾隨意丟上車，向其勸導，未料李男情緒激動，與他人拉扯，甚至回家拿取西瓜刀追逐許男，所幸無人傷亡；警方獲報出動名員警到場壓制，全案依妨害公務、毀損公物、恐嚇等罪嫌移送。

台中市大甲區清潔隊11日傍晚執行垃圾清運，傍晚近6點行經大甲區東安路，李姓男子丟垃圾時，隨意將回收物丟上車，許姓男員工見狀出言勸導，未料李男情緒激動對許男辱罵，並先後拉扯現場清潔隊員，而後李男轉身返回住家拿取家中西瓜刀，並拔刀追逐。

現場清潔隊員立刻報警處理，警方派遣9名警力前往將該李姓犯嫌逮捕，所幸未傷及任何人員。警方表示，員警獲報趕抵現場，經調查僅涉妨害公務、毀損公物、恐嚇情形，無拿刀傷人情事，查扣西瓜刀1把後，將李男帶返所偵辦，全案依刑法妨害公務、毀損公物、恐嚇等罪嫌移送台中地檢署偵辦。