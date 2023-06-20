教育部今(20)日宣布將每年補助私立大學學生新台幣2.5萬元學雜費，高教工會研究員陳柏謙表示，總統蔡英文在2012年參與大選時，曾提出高教公共化的政策，可惜沒有做到，現在由身為總統候選人的副總統賴清德提出，「時間雖然有點晚了，但遲到總比不到好」，對於這項作法給予肯定，也盼後續配套以及私校監管等方面規畫都能妥善到位。

陳柏謙直言，對於這項作法，會內給予的是肯定的態度，既然政策已從副總統賴清德口中說出，行政院、教育部甚至到總統府，都該做出完整的規劃，對於未來高教是否將朝向公共化的方向前進，有責任提出更具體的藍圖。

陳柏謙指出，補助私立大專校院學子的學雜費，本質就是調降私立大學學費，有助於讓公私立大學更均衡發展，「拉近距離是好事」，但私校治理情況還有行政作業等部分，都不同於公立大學，現在政府釋出經費，以納稅人的錢來補助私校，必須確認經費的挹注如何能有效提升受教品質，以及落實私校財務等監管，都必須清楚對外交代。