由TLPGA之友贊助會支持舉辦的2023 TLPGA之友公開賽，本周二（27日）到周四（29日）將在新北市黃金海岸高爾夫俱樂部進行3回合賽事，共有包括台灣、泰國、馬來西亞和日本的84位職業選手和7名台灣業餘菁英球員，競逐冠軍獎盃和新台幣300萬元總獎金，冠軍可獨得新台幣54萬元獎金。

「TLPGA之友贊助會」從2021年起由企業界人士組成，台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦，號召設立「TLPGA潛力球員基金」，承諾3年為1期，提供TLPGA協會遴選出來的30位潛力職業球員每月補助訓練經費，幫助選手提升實力，在職業生涯追求更高的目標。

黃日燦26日出席TLPGA之友公開賽賽前配對賽，致詞時表示：「TLPGA之友贊助會」原訂的規模是50位會員，每人每年贊助30萬元，這項計畫獲得企業界朋友大力支持，後來考量贊助選手的體能、技術訓練之外，還有出國參賽的費用，於是決定追加募集20人，很快也接近滿額。」

回想3年前成立的時期正值新冠肺炎疫情嚴峻階段，人與人之間不能見面，但是會員們還是積極共襄盛舉，如今3年接近期滿，「TLPGA之友贊助會」是否繼續下去是問題，黃日燦表示，原則上希望繼續，最近正要開始募集第3年的善款，等募集之後應該會在明年3月的年度配對賽時作民意調查看看大家是不是同意繼續下去。

依照目前規定，前一年度至少要參加TLPGA認可的巡迴賽6場以上，且每年獲得其他單位贊助金額未超過40萬元的TLPGA會員就可提出申請，再由協會依積分排序擇優30位會員（職業球員），按月發給新台幣3萬5千元津貼，職業女將們必須在時限內向協會提交申請書和規劃書，經協會審核列入「潛力球員」名單，今年共有47位選手提出申請，若選手獲得企業界長期贊助達40萬元以上，則從這個計畫畢業，空出的名額由候補選手依排序遞補。