國民黨2024總統參選人侯友宜昨（19）晚前往台大發表演說，結果卻遭親綠台北市議員苗博雅嘲諷，這次表現進步是有賴一同出席的立法委員陳以信。對此，國民黨大安區立委參選人羅智強直接反嗆，「那總統蔡英文讀稿姬，苗博雅要不要酸一下」。網友看到貼文後也表示，羅智強嗆的很到位，非常有哏。

對於侯友宜在台大的演講表現，苗博雅昨（19）日在臉書開酸，「上次政大演講沒全副武裝慘不忍睹。今天侯友宜有很大的進步，帶了一個人肉盾牌陳以信上台，幫忙介入QA、複誦問題、轉化問題、延長反應時間、提示答案。」

針對苗博雅的酸侯言論，羅智強也不忍了，今（20）日也在臉書重砲回擊，稱侯友宜台大演講場表現四平八穩，面對台大學生的提問也毫無失分，比起上一場政大確實是進步不少的演講，非要挑剔表現，也可以有見仁見智的說法。羅智強強調，先求穩、再求好，侯友宜這樣做就對了，這樣的表現讓苗博雅幾乎找不到打點，只能酸侯友宜帶著陳以信，還說兩人可以組隊參選，「但說實話，這算什麼可以被譏諷的論點？」

羅智強更怒轟，蔡英文數百天不敢直接面對媒體，演講都要看讀稿機，連面對僑胞時都說出「太久沒選舉，忘記台灣話要怎麼講」，結果這樣子的小英，卻沒聽苗博雅酸過一句？雙標苗博雅舔民進黨不遺餘力，卻被迴力標次次打臉，「我講一個事實就好，侯友宜再怎麼被民進黨酸，也比讀稿機蔡英文強100倍！」

看到羅智強替侯友宜強力回擊，網友們紛紛留言，「笑死，嗆的很有哏」、「標準的民進黨，有嘴說別人，沒嘴說自己。沒什麼好驚訝的」、「小學生都比讀稿機不知好上多少倍了！還用說嗎？」、「挺綠水準不意外」、「穩紮穩打！比讀稿機強！比不管事擺爛的好！」、「雙標就是綠營的標記別期待了！」。