對於國民黨總統候選人、新北市長侯友宜的競選策略，前立委沈富雄建議，「侯友宜、金溥聰、王金平、朱立倫、韓國瑜，這五人要抱在一起，國民黨會活起來」。前立委郭正亮認為，「根本沒用！」這都是屁話，還在扯這種問題，真是笑死人！金溥聰站台有票嗎？對此，沈富雄7日就表示，「我不是在講他們選民有多少，因為他們五個人都有影響力，他們五個人從此同心合力，為黨國奉獻，沒算他們的選民」，引發討論。

沈富雄7日在廣播節目《POP大國民》中表示，「藍白沒什麼好合的，藍白合有一個情況，就是侯友宜振作、朱立倫收斂、中國國民黨像樣」，沈富雄認為，「這樣就是侯友宜、金溥聰、王金平、朱立倫、韓國瑜這五個人抱在一起，痛哭流涕，說排除以前不一樣的看法，就像黃花崗起義的前夕」。

沈富雄最後更說，「郭正亮罵我『這好好笑，金溥聰有選民嗎？』」沈富雄強調，「我不是在講他們選民有多少，因為他們五個人都有影響力，他們五個人從此同心合力，為黨國奉獻，沒算他們的選民啊」。