台灣平價休閒服飾品牌NET深受多人喜愛，一名女網友最近到NET特價商品區挖寶，意外發現NET竟然有賣泳裝，而且打折過後，一套泳裝才370元，便宜到很誇張，試穿以後效果也很好，美胸直接炸出來，引起網友暴動。

一名女網友在Dcard上分享，每次去NET最愛逛的就是特價商品區，這次去發現許多款式的泳裝都在特價，其中一套土耳其藍的泳裝，原價618元，打折以後一套370元，俗到很誇張，讓她毫不猶豫就去試穿，結果CP值很高，泳裝顏色很顯白，雖然不是很集中，但下緣有鋼圈，很適合大胸女孩穿。

原PO表示，她還找到一件綠色的比基尼，一穿就嚇了一大跳，因為效果超級好，跟那些泳裝大牌有得比，只不過大牌的泳裝，雖然集中效果很好但價格也挺高，一套少說要2000元起跳，而NET泳裝一套500元有找，真的很扯。

從照片中可見，原PO試穿2套泳裝的效果都很好，尤其是綠色的比基尼，穿上以後好身材完全藏不住，渾圓飽滿的美胸讓不少網友看呆直呼，這個價格可以有這個效果，不是原PO身材太好，就是泳裝的CP值高到炸裂，也有許多女網友被燒到說，已經下單了，穿起來也太美了！

不過，也有小胸網友哀號說，這種便宜又實惠的泳裝都輪不到小胸的人買，真的只有大胸妹子才撐得起來。另也有網友說，到實體店面看過材質，只能說價格較高的泳裝和便宜的車線和材質還是有差，要不要買真的見仁見智。