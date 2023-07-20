法新社報導，根據公司財報，Netflix在最近結束的季度中訂戶總數為2.38億戶，新增590萬戶；利潤為15億美元。

Netflix第2季營收較去年同期成長2.7%，達82億美元，但低於分析師預測的83億美元。Netflix預計第3季度營收將達到85億美元。而華爾街先前的預測為87億美元。

第2季營收數據，加上公司對第3季營收預測低於市場預期，掩蓋了第2季新增的590萬訂戶成果。

財報公布之後，Netflix股價下跌8.9%，至435美元。 （譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）

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