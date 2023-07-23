黃沐妍（小豬）今一現身就讓人驚艷。（夢想盃執行委員會提供）

佩德羅（左起）、黃沐妍、小禎（右）今都到場支持夢多。（夢想盃執行委員會提供）

李沛旭謙虛這次比賽準備的不夠好。（夢想盃執行委員會提供）

日本籍藝人夢多今（23日）於台大體育館舉辦第2屆2023夢想盃健身大賽，耗資千萬的他，特別邀請好友小禎（胡盈禎）贊助。好友李沛旭、小豬（黃沐妍）、西班牙型男佩德羅都參賽，用行動力挺他。小豬今穿高衩比基尼參賽，完美體態讓人驚艷，她透露訓練2個多月，目前體脂13％，罩杯也為此掉了2、3個cup，「真的很嘔，要吃回來！」

小豬第一次參加夢想盃公開賽，首度以皮膚上色完成的比基尼造型、腳踩12公分高的高跟鞋公開亮相，夢多一見到她的完美體態，立刻驚喜大喊：「妳太強了吧！我覺得妳有前三名的機會」，小豬則謙虛地不敢當。她也鼓勵小禎參賽，小禎則開玩笑說：「妳這麼厲害，我哪敢比啊！」

小豬比賽時一登場，台下尖叫聲四起，加油團不時對她大喊：「小豬好漂亮！」更在台下高舉自製的「小豬！豬豬加油」的應援旗幟，給予加油打氣。首度參賽的她表現相當穩健，站在一整排選手當中相當搶眼，只可惜在競爭激烈的情況下，最終仍飲恨無緣晉級決賽，她樂觀回應：「大家都很強！我覺得參加夢想盃就是對自己的肯定，沒有得名也沒關係！」

度參加夢想盃健身大賽的李沛旭，透露老婆有到場加油打氣，比賽時台下更不時傳出「好帥」的讚美，他最終成功奪得男子健體178公分以下組別第5名佳績。夢多今興奮表示，「我最開心的是，我的好兄弟沛旭今年的狀態比去年還厲害。」李沛旭謙虛表示這次沒有準備的太好，「這是第一次備賽期間碰上拍戲工作，平時吃不飽，也睡不好，等於沒在準備嘛！」