41歲女星許維恩和男星王家梁結婚2年，今年1月總算造人成功，6月27日已順利誕下女兒「忒忒」，兩人升格成為新手爸媽，時常在社群平台分享育兒的日常，許維恩大嘆生孩子後記憶力衰退，今她再發文曬照吐「還有那個可怕的上圍～不知道要開心還是難過～」。

許維恩今（5）日在社群平台表示開啟工作模式，吐露「現在身材都還沒有完全恢復～連穿衣服都變得很難穿～還有那個可怕的上圍～不知道要開心還是難過～我現在能駕馭的衣服真的有限～」可以看到許維恩穿著白色吊帶背心，上圍似乎比以前豐滿許多，她表示工作一整天，所以女兒交由王家梁一個人照顧，本來以為會需要她的協助，結果女兒整天都非常乖巧，一直在睡覺，就算餵完奶也很安靜的睡著，讓她直呼女兒很給力，不讓爸爸煩惱。

許維恩日前在社群平台發問「有沒有媽媽們夜深人靜當你有空時，想拿手機處理事情的時候，已經很想睡覺了，秒睡的那種」，她近日離開月子中心，回家和老公一起帶小孩，身為新手爸媽，目前狀況都還算可以，只是吃不好睡不飽，透露女兒吃好睡好就很滿足，現階段行程就是餵奶、換尿布、哄睡無限循環，王家梁還有多一項幫女兒洗澡。

不過生活上似乎也有造成不便的地方：「想問媽媽們有沒有發現大腦記憶體和思考邏輯整個退化到⋯⋯下一秒已經忘記要想的人事物，和卡住自己要表達的話卻說不完整～然後氣自己怎麼會這樣，忘東忘西～說話說不清楚，希望慢慢恢復中」，直言「懷孕的時候沒有這樣，生完卻感覺靈魂被抽了一半」。