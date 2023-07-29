41歲女星許維恩和男星王家梁結婚2年，今年1月總算造人成功，6月27日已順利誕下女兒「忒忒」，兩人升格成為新手爸媽，時常在社群平台分享育兒的日常，許維恩昨（28）日寫下懷孕後的心情，直言：「生完卻感覺靈魂被抽了一半掉」。

許維恩28日在社群平台發問「有沒有媽媽們夜深人靜當你有空時，想拿手機處理事情的時候，已經很想睡覺了，秒睡的那種」，她近日離開月子中心，回家和老公一起帶小孩，身為新手爸媽，目前狀況都還算可以，只是吃不好睡不飽，透露女兒吃好睡好就很滿足，現階段行程就是餵奶、換尿布、哄睡無限循環，王家梁還有多一項幫女兒洗澡。

不過生活上似乎也有造成不便的地方：「想問媽媽們有沒有發現大腦記憶體和思考邏輯整個退化到⋯⋯下一秒已經忘記要想的人事物，和卡住自己要表達的話卻說不完整～然後氣自己怎麼會這樣，忘東忘西～說話說不清楚，希望慢慢恢復中」，直言「懷孕的時候沒有這樣，生完卻感覺靈魂被抽了一半」，許維恩的貼文一出引起不少媽媽們的共鳴，在底下留言分享經驗：「這是正常的情形，慢慢來」、「其實媽媽並不是記憶力變差，而是要煩惱的事變多了」、「因為媽媽都沒有睡飽啊，腦細胞死很多」、「必經過程，度過就好了～加油」、「因為很累，常常只想放空」。