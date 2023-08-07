日本超模富永愛上月首度來台，雖然只待一天就離開，但也品嘗了許多台灣美食，時報周刊CTWANT的讀者更在7月17日捕捉到她離台前的畫面，當時她似乎是要前往機場，計程車司機正幫忙把行李放上車，她雖然只穿著簡單的黑色小背心，但還是散發出超強氣場，只見她滿臉笑容地與工作人員聊天，179公分的身高站在一般女生身邊特別顯眼。

雖然來台時間短暫，富永愛還是吃了不少美食。（圖／翻攝自富永愛IG）

富永愛先前在IG現時動態打卡，表示自己第一次來到台灣，但只會待一天，雖然很短暫，但她還是把握時間吃了許多美食，包括春水堂的珍珠奶茶及紅心芭樂，還大啖牛肉麵，並說她吃的是當地人最推薦的牛肉麵，這次是外帶，希望下次能在店內享用，更在IG用中文表示：「台灣牛肉麵非常好吃！謝謝，我會再回來的。」吃了這麼多美食，難怪她在離開台灣前看起來心情非常好，笑容也十分滿足。

富永愛氣場超強，被視為日本時尚界的神話。（圖／翻攝自富永愛IG）

41歲的富永愛1999年參加日本少女雜誌舉辦的模特大賽出道，高挑身材與極具個人特色的外型，讓她活躍於各大時裝周，更被視為日本時尚界的神話；她在2004年與一名日本廚師結婚，隔年生下兒子富永章胤，2009年離婚，她曾為兒子引退，直到2019年才復出，目前18歲的富永章胤已經是個身高190公分的帥哥，並跟隨媽媽的腳步成為模特兒，母子倆去年還一起拍攝廣告．讓人讚嘆基因的強大。

富永章胤遺傳到富永愛的身高，母子倆還一起拍廣告。（圖／翻攝自富永愛IG）

更多 CTWANT 報導