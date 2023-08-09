金南佶在《保護者》中飾演拿錢辦事的殘酷殺手。（車庫娛樂提供）

金準韓在《保護者》中和鄭雨盛是敵對關係。（車庫娛樂提供）

朴星雄在《保護者》中飾演黑道老大。（車庫娛樂提供）

青龍影帝鄭雨盛出道30多年首部自導自演的電影《保護者》，集結金南佶、朴星雄、金準韓、朴柔娜等實力派演員，對於首度執導演筒，鄭雨盛表示對他來說是很大的挑戰，「要以導演的身分接近這部作品時，我很苦惱到底該以什麼樣的視線對待這部電影，覺得要在這個故事中加入自己的色彩，對我而言是很大的挑戰。」且能和摯親李政宰所執導的《獵首密令》一同正式入選加拿大多倫多國際影展、西班牙錫切斯影展，也讓他感到十分高興，覺得很難再獲得這樣的機會，讓他想這樣的心情常存於心。

出道20年的金南佶去年以話題韓劇《解讀惡之心的人們》榮獲「SBS演技大獎」最高榮耀「大賞」，再創演藝事業高峰，這次飾演拿錢辦事的殘酷殺手，「並非典型的殺手，而是在團體中專門負責處理骯髒事務的殺手，想展現他天真純粹又殘酷的模樣。」也透露因為鄭雨盛導演很懂演員的立場，反而讓他更緊張、害怕，「鄭導演的執導和對於角色的想法都很明確，我年輕時因為有點叛逆，所以在片場都會想反駁導演的想法，但在《保護者》的拍攝現場時，則完全依照鄭導演的指示去演戲！」金南佶透露現場只看著導演鄭雨盛，因此比起說「卡」、「OK」，只要鄭雨盛一笑就知道這場戲沒問題了。

金南佶還說自己是看了鄭雨盛的電影後才想成為演員，雖然鄭雨盛這次身兼導演讓他感到有點窒息，但其他一切都很好，而對於參演《保護者》的感想，他表示：「起初收到劇本時覺得滿有壓力的，因為知道雨盛哥是位很了解拍攝現場、很了解演員的導演，我就覺得這次的拍攝沒那麼簡單啊，沒有休息的時間，令我感到窒息！」但金南佶也說，片中充滿許多前所未見的人物，讓他覺得很有趣。

此外，《機智醫生生活》中飾演「安醫生」的金準韓在片中雖然和鄭雨盛是敵對關係，但私下的他十分尊敬鄭雨盛，「和南佶哥相比，我覺得我更愛鄭雨盛前輩！我們不斷展開誰更愛鄭雨盛前輩的對決，聽說南佶哥都會稱鄭雨盛前輩為『我的男人』，這讓我想更愛鄭雨盛前輩！」對於後輩們的愛意，鄭雨盛表示：「很開心能一直感受到心動的情緒，為了要讓拍攝現場成為演員們好的回憶，我覺得自己必須負起責任。不曉得最後會獲得什麼樣的評價，但我想滿足大家的需求，今後也不會改變這個想法。」

以《特務搞飛機》、《熊男》等作展現多變演技的朴星雄，這次飾演黑道老大一角，對於出道30多年的鄭雨盛這次身兼導演感到十分佩服，因為同是演員出身的關係，讓每位參演的演員都有被保護的感覺。朴星雄還透露在和鄭雨盛對戲時，當鄭雨盛突然轉換成導演身分時，都會感到很新鮮，笑說：「當鄭雨盛在我面前喊『卡』時，我都以為他在開玩笑，通常我在這個時候才會意識到鄭雨盛是導演啊！是很獨特的拍攝現場。」

而對於選角過程，朴星雄開玩笑地問說：「聽說是因為金南佶說：『壞傢伙的話就是朴星雄啊！』所以才會找我詮釋這個角色？」鄭雨盛一聽連忙表示：「那不是真的！是因為朴星雄演員很有氣勢，加上體型又很適合這個角色，才會請他飾演這個人物！」朴星雄也透露只要是不用拍攝的那天，他都會和鄭雨盛導演邊喝酒邊聊角色的事，他說：「像這樣聊天後對於之後的拍攝很有幫助，後來導演要求重拍的次數也變少了！」

《保護者》故事敘述10年後出獄的秀赫（鄭雨盛飾）得知自己有個女兒後，就下定決心脫離組織過平凡的生活。等待秀赫出獄的老大應國（朴星雄飾）覺得遭秀赫背叛，便指使自己的左右手，也就是組織的第二把手成俊（金準韓飾）監視秀赫。覺得自己比不上秀赫的成俊，委託被稱為「洗衣機」的殺手組合宇鎮（金南佶飾）和珍雅（朴柔娜飾）除掉秀赫。照自己的方式無情地處理目標的兩人，為了殺掉秀赫而接近他，將於9月8日（五）在台灣上映。