韓國演技派男星金南佶無論是《熱血司祭》的暴躁神父或是《解讀惡之心的人們》的犯罪側寫師都能完美駕馭,近日他再度挑戰自我,決定舉辦亞洲巡演,經過首爾、東京、大阪、曼谷之後,終於要在8月18日來到台北站,他表示,相當期待,一直以來都只能透過戲劇與台灣觀眾見面,這次終於能與大家近距離互動,雖然有點緊張,但一定會做好萬全的準備。

金南佶日前在首爾場大跳「NCT DREAM」版本的〈Candy〉,不輸偶像男團的演出,儘管年近半百仍可愛度爆表,經紀公司甚至還做成模仿音樂節目的畫面,引發粉絲熱烈討論,大喊「新人獎非你莫屬!」上月底在日本東京與大阪,也挑戰了日本億級天王米津玄師的神曲〈Lemon〉以及宇多田光的〈First Love〉,金南佶感性表示「託大家的福療癒了我」,強調自己會在演員本業繼續努力,但如果歌手的DNA突然爆發時,希望粉絲們還能再來見面會看他唱歌。

另外,金南佶最近最近在Amanzon Prime Video《愛爾蘭》(Island)中「班」的角色引起粉絲熱烈討論,而Netflix原創影集《盜賊:刀之聲》也將於8月上架。「2023 KIM NAM GIL GLOBAL TOUR 'AGAIN' in TAIPEI 」將於8月18日在ZEPP NEW TAIPEI舉辦,門票將於7月2日14:16在KKTIX全面啟售,票價為VIP 4000、一樓坐位區 3800、二樓座位區3600、二樓站位2400以及身心障礙區1900元,更多相關詳情請洽主辦單位超級圓頂官方臉書專頁。