Ailee暌違6年再來台開唱，喊話很想趕快再辦一場。（陳俊吉攝）

「韓國鐵肺歌后」Ailee於2日晚在台北國際會議中心舉行演唱會，這是她繼2017年在台開唱，暌違6年再度來台演出。今表演現場發生一個小插曲，有位粉絲突然衝到台下，拿一幅畫當禮物送給Ailee，並希望能握手，一開始Ailee稍微被嚇到，但她收下禮物後笑笑表示，雖然很想跟粉絲們握手，但因為公平性問題，所以僅告訴對方下次還有機會。

Ailee還問粉絲說有沒有人是第一次看自己現場演出，得知有許多新歌迷報到，她開玩笑說：「是第一次看我本人嗎？知道我是誰嗎？」接著發表自信宣言：「我的演唱會，會有還沒來過的觀眾，但不會有只來一次的人！」她除了唱滿情歌，包含夯劇《孤單又燦爛的神-鬼怪》插曲〈如初雪般向你走來〉，也帶來舞團一起勁歌熱舞，更飆高音清唱碧昂絲名曲〈halo〉。

演出後段，Ailee看到台灣粉絲製作的應援影片，讓她感動不已，接著回頭看見觀眾席字卡應援，感性表白：「6年是很長的時間，一直以來大家都沒變心、一直維持這樣，都在等待我的演出還有歌曲，我真心謝謝大家。」還說：「每次見面都會當成最後一次，我會傾倒我所有一切給大家。」期間Ailee一度被感動到偷擦眼角淚水，稱自己步入34歲，比較容易有情緒波動，但還是忍住了沒落淚。