農業部漁業署，今日舉行揭牌典禮。（洪靖宜攝）

配合農業部成立，原本農委會漁業署也改制為農業部漁業署，今日舉行揭牌典禮，農業部長陳吉仲也親自到場觀禮揭牌，他提到會當漁業署會當漁民靠山，責任就是「要錢給錢，要人給人」，像是前鎮漁港因投入81億遭批評，他說基礎建設是政府責任，此外也要維持好市場價格，改變漁民收入長期偏低問題。

農業部於今年8月1日正式揭牌，農業部漁業署及所屬漁業廣播電臺選定在13日日上午舉行揭牌典禮，由農業部長陳吉仲、漁業署長張致盛、漁業行政夥伴、及多個漁民業團體與漁業青年代表同為漁業署揭牌。

農業部長陳吉仲向漁民、漁業界保證，農業部漁業署當漁民靠山，揭牌後的責任就是「要錢給錢，要人給人」，全國漁業所需人力、經費會全部到位。他提到，前鎮漁港投入81億，被外界批評，其實這是重要基礎建設，不只高雄，如屏東的養殖漁業供水站基礎設施，那是政府責任，不可能讓漁民負責，他喊話只要建設需要，統一彙整給漁業署。

他提到，養殖漁業要壯大，產銷調節做好，漁民才能賺錢，投入冷鏈、加工，國內外行銷，明年行銷費用約有2億多，基礎建設也需要投入，不僅要確保糧食安全，也要改變長期漁民收入偏低問題，維持好市場價格，以及海洋永續，都需要大家一起努力，相信農業部漁業署成立後讓漁民安心從事漁業捕撈。

漁業署長張致盛表示，改制為農業部漁業署後，在原有基礎上還要做許多改變，過去強調漁業管理從漁船、漁民到漁船，但思維上要改變，要從產品看產業，若是產品賣不好，銷路沒有串起來，漁民永遠都是賺辛苦錢，未來對於產銷會有更多投入和改變，及壯大養殖產業，未來路還很長，今日揭牌是更多責任的開始。

漁業署針對遠洋、沿近海及漁業基礎建設立下7大策略，包含「精實遠洋漁」、「復育沿近海漁業」、「壯大養殖漁業」、「完善基礎設施」、「強化人才培育」「掌控產銷調節」以及「提升科研能量」7大策略，期許在未來10年政策規畫下，實現「棲地保護，生態平衡」「資源合理利用，漁業永續「產業蓬發，漁民生活改善」及「漁業人力健全，漁村經濟活絡」願景。