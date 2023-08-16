大陸央廣網16日發布評論指出，江西某地住房保障中心近日對該縣房地產專案第二季銷售情況進行排名，並向當地多家房地產企業發出公函，表揚排名靠前的企業，同時「希望」排名靠後的企業加大銷售力度，約談、調整、解聘銷售不力的行銷團隊，並提交銷售整改措施。此舉引發不少網友質疑，認為這個做法「手伸得太長」、「管得太寬」。

文章指出，為促進本地房地產市場健康發展，住房保障中心發公函督促房企促銷，初衷好像是好的，但卻「用力過猛」。對企業發展，政府相關部門有責任也有必要引導、鼓勵和支持，盡力幫助企業解決發展過程中面臨的困難。但這個過程絕不能越界，相關部門不能將「扶一把」變成直接「插手」企業內部事務，比如「希望」企業解聘銷售不力團隊。

評論認為，企業如何經營、如何用人，是企業內部事務，由企業自主決定，只要不違法違規，相關管理部門就無權干預。企業是否解聘勞動者，依據的是《勞動法》，取決於企業和勞動者之間的勞動契約如何約定、是否達到解聘條件。或許是認識到這點，該公函用「希望」而不是「要求」，但很顯然這也在一定程度上干預企業內部管理，甚至可能侵犯房企銷售人員的合法權益。

文章強調，這給各地提了個醒，提振市場信心，推動各行各業健康發展，需要相關部門實事求是，深入了解行業、企業發展中面臨的具體問題。要尊重市場規律，恪守權力邊界，多出實招，少出損招，做好服務，切不可「瞎指揮」，導致結果適得其反。