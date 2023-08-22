大陸國家統計局網站22日消息，為動態監測大陸經濟發展新動能變動情況，大陸國家統計局統計科學研究所基於《新產業新業態新商業模式統計監測制度》和經濟發展新動能統計指標體系，採用定基指數方法測算了2022年大陸經濟發展新動能指數，並修訂了歷史指數數據。結果顯示，2022年大陸經濟發展新動能指數（以2014年為100）為766.8，比上年增長28.4％。2022年，各項分類指數與上年相比均有提升，其中，網路經濟指數增長最快，對總指數增長的貢獻最大。

一、網路經濟指數。2022年，網路經濟指數為2739.0，比上年增長39.6％，對總指數增長的貢獻率為91.6％。

二、創新驅動指數。2022年，創新驅動指數為336.3，比上年增長15.5％，對總指數增長的貢獻率為5.3％。

三、經濟活力指數。2022年，經濟活力指數為402.6，比上年增長3.5％，對總指數增長的貢獻率為1.6％。

四、知識能力指數。2022年，知識能力指數為193.4，比上年增長5.9％，對總指數增長的貢獻率為1.3％。

五、轉型升級指數。2022年，轉型升級指數為162.8，比上年增長1.2％，對總指數增長的貢獻率為0.2％。