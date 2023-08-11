台灣跳遠好手林昱堂在今年田徑亞錦賽「驚天一跳」，以8公尺40成績跳破乃慧芳高懸30年的全國紀錄，還取得巴黎奧運門票，對於接下來布達佩斯世錦賽、杭州亞運，教練蔡易堂盼愛徒「先求穩、再力拚突破」，「只要先把這成績跳穩定、明白，自然就會上來。」

林昱堂在5月的日本橫濱大獎賽中不慎拉傷左大腿後側，也讓他有怕再次受傷的陰影，「當然還是會怕，因為影響的是起跳踩板瞬間，這是不可控的，所以才會怕。」他表示，現在傷勢恢復的很好，在練習前左大腿也都有進行貼紮、把傷部保護好，也找出一套共存的方法，「練到習慣，覺得可以才不會在意（腿傷）。」

在亞錦賽跳出佳績，但蔡易堂認為開心只能1天，「我們的選手要走出世界，跟各國好手拚戰，之前他的比賽都是直接比一趟決賽，接下來的世錦賽兩趟下去才是考驗。」

近期賽事密集也考驗教練訓練課表，如何在此幫助選手恢復體能，蔡易堂說：「這時候選手『電量回沖』就相對重要，取決於專項訓練能力夠不夠。」他也提到，藉由世錦賽賽制及與各國好手競爭下，相信對林昱堂生、心理都是很大幫助，「也更能知道接下來亞運如何調整。」

蔡易達說，雖然林昱堂在亞錦賽跳破全國成績，但接下來他希望愛徒先求穩，「穩定在8公尺15、20這成績，相信成績自然就會上來，也盼他能走進世界排名前8強。」