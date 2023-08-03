國民黨花蓮縣玉里鎮長龔文俊去年競選時涉嫌送豬肉、酒水到部落給耆老，召集族人宴飲、拉票支持，被花蓮地檢署依賄選罪起訴，同時提起民事當選無效之訴，花蓮地院民事庭6月判他當選無效，花蓮地方法院刑事庭今依選罷法判刑5年、褫奪公權6年，龔文俊否認賄選，會繼續上訴爭取清白；另依照公職人員選罷法，交付賄賂罪一審有罪，自判決日起停職，縣府將派代理鎮長。

龔文俊去年宣布參選玉里鎮長後，涉嫌以向原住民耆老贈送具相當價值豬隻、豬頭等方式，對選區有投票權的選民交付賄賂，請求投票及對外拉票以尋求支持，涉犯投票行賄罪嫌，花蓮地檢署去年12月依違法選罷法將龔起訴，並於龔文俊當選後，再提民事當選無效之訴，花蓮地方法院民事庭6月27日宣判，龔文俊當選無效，可上訴。

刑事部分，花蓮地院今天宣判，鎮長龔文俊共同犯「公職人員選舉罷免法」第99條第1項之交付賄賂罪，處有期徒刑5年、褫奪公權6年，另名被告、前玉里鎮松埔里長林誠觀為求龔文俊當選，涉送選民部落副頭目劉豬頭、豬隻，判處有期徒刑3年6月，褫奪公權4年。

對於刑事一審被判5年，龔文俊說，尚未收到刑事判決書，不便表示意見，待收到裁判書後也會提起上訴，捍衛清白。他也強調現為鎮長，該做的服務與努力都不會鬆懈。

61歲的龔文俊2014年曾當選第17屆玉里鎮長，2018年尋求連任，未獲國民黨提名，最後競選失利，轉任國民黨玉里民眾服務社理事長，去年捲土重來順利當選，沒想到傳出賄選爭議。

龔文俊涉選罷法賄選被判有罪，縣府表示，依照公職人員選罷法，交付賄賂罪一審有罪，自判決日起將被停職，並依地方制度法規定，縣府將會派代理鎮長職務。