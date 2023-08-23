泰國為泰黨顧問斯雷塔（Srettha Thavisin）已獲得泰王御準，確認成為泰國第30任總理。

綜合《路透》和《曼谷郵報》報導，泰國國會周二（22日）投選新總理，60歲的斯雷塔是唯一候選人，並最終以482票支持的成績當選總理。斯雷塔當天表示，很榮幸被選為第30任總理，向人民致以感謝，並承諾將為改善泰國人民生活竭盡全力。

斯雷塔早前受訪時曾表示，他若當選，要挽救泰國慘淡的經濟，努力縮短貧富差距，以及提高人民收入。為泰黨選前提出多項「民粹」政見，其中一項以數位貨幣派發1萬泰銖補貼的政見，正是斯雷塔所構想。

泰國下議院議長發言人坤披（Khumpee Ditthakorn）周三（23日）告訴媒體，泰王「已經御準泰國第30任總理」。

外媒引述新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）研究員賈圖斯里皮塔克（Somkid Jatusripitak）的話稱，鑑於新一屆政府將包括軍方和支持現有體制的黨派，因此無論誰成為總理，真正的贏家將是保守派，「為泰黨被當作讓保守派繼續合法且穩定掌權的緩衝器」。