陳建仁致詞時表示，希望聯盟能成為種子，未來不斷成長茁壯，作為支持和照顧弱勢的最強後盾。(吳建輝攝)

彰化「司法醫療關懷聯盟」幕後堆手就是彰化地檢署檢察長張曉雯(中)。(吳建輝攝)

張曉雯說，檢察官在打擊犯罪維護正義同時，也看見被害人家屬生離死別傷痛，每個司法個案背後都有不為人知的故事，協助被害人及其家屬，以及輔導犯罪者省思復歸，避免在貧窮弱勢下衍生其他犯罪問題。(吳建輝攝)

由彰化地檢署檢察長張曉雯發起的司法醫療關懷聯盟，結合醫療院所照顧弱勢被害人、更生人及觀護家庭等，獲得彰化近300醫療院所支持響應，29日啟動記者會行政院長陳建仁特別現身鼓勵，他表示希望聯盟能成為種子，未來不斷成長茁壯，作為支持和照顧弱勢的最強後盾。

台灣彰化地方檢察署29日舉辦「彰城有愛、就醫無礙」司法醫療關懷聯盟啟動記者會，包括行政院長陳建仁、法務部長蔡清祥、彰化縣副縣長林田富及犯罪被害人保護協會臺灣彰化分會、臺灣更生保護會彰化分會、彰化縣榮譽觀護人協進會等共同參與，現場還有將近30家醫療院所代表出席力挺。

陳建仁致詞時表示，司法追求正義，醫療追求愛，這個平台就是「正義」與「愛」的結合，醫界和法界合作讓愛無限大，讓這些犯罪被害人、更生人，觀護個案等司法若是族群，受到大家的愛，司法不僅要維持正義，更要保障人權，感謝彰化縣醫界共襄盛舉，也希望各縣市都希望能成立這樣的組織，讓更多人能獲得照顧。

彰化「司法醫療關懷聯盟」幕後堆手就是彰化地檢署檢察長張曉雯，她表示，聯盟結合彰化縣衛生局、犯罪被害人保護協會臺灣彰化分會、臺灣更生保護會彰化分會及彰化縣榮譽觀護人協進會共同推動，協助3會關懷的弱勢犯罪被害人、更生人及觀護輔導個案，協助減免掛號費或酌減相關費用以減輕其經濟負擔。

張曉雯說，檢察官在打擊犯罪維護正義同時，也看見被害人家屬生離死別傷痛，每個司法個案背後都有不為人知的故事，協助被害人及其家屬，以及輔導犯罪者省思復歸，避免在貧窮弱勢下衍生其他犯罪問題，這是她推動「彰城有愛·就醫無礙－司法醫療關懷聯盟」的初衷，她也感謝所有參與的醫療院所，期待這份正向力量帶領所有人迎向陽光。