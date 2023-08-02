有些人表面看似好相處，但實際上內心卻有很多利益正在算計著，大陸《搜狐網》運勢專欄分享最有心機的前3名生肖，依序是生肖鼠、蛇、猴，其中第1名的生肖鼠口才好在人際關係中游刃有餘，他們擅於觀察周圍人事物，也懂得利用自己的優勢，來提高地位。

▍第3名：生肖猴

生肖猴天生聰明，總是能迅速找出解決問題的方法，他們善於利用自己的人脈，在人際關係中獲取利益，生肖猴也有著強烈的競爭力，能夠在關鍵時刻展現實力，而他們的心機往往讓人佩服。

▍第2名：生肖蛇

生肖蛇天生頭腦靈活，總是能發現問題最主要的根源。他們擅於隱藏自己的真實想法和意圖，進而達到目的。生肖蛇有著敏捷的思維，反應也非常迅速，能在短時間內做出決策，而他們的心機往往讓人無從防範。

▍第1名：生肖鼠

生肖鼠天生口才好，總能在人際關係中游刃有餘，他們擅於觀察周圍的人事物，總能迅速判斷出別人的意圖，進而採取適合的策略。他們也懂得利用自己的優勢，提高自己的地位和影響力，而他們的心機讓人防不勝防。