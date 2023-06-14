新華社報導，中國大陸國家主席習近平14日下午在人民大會堂與國是訪問中國大陸的巴勒斯坦總統阿巴斯會談。兩國元首宣布，中巴建立戰略夥伴關係。

習近平歡迎阿巴斯總統再次訪中。習近平指出，去年底，在沙沙烏地阿拉伯利雅德共同出席首屆中國－阿拉伯國家峰會並會晤，達成許多重要共識。今年3月，阿巴斯來信祝賀他再次當選中國國家主席，對此感謝。阿巴斯是今年中方接待的首位阿拉伯國家元首，這充分體現了高水準的中巴關係。

習近平強調，中巴兩國是相互信任、彼此支持的好朋友、好夥伴。中國是最早承認巴勒斯坦解放組織和巴勒斯坦國的國家之一，始終堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業。面對世界百年變局和中東地區局勢新變化，中方願同巴方加強協調和合作，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。今天，共同宣布中巴建立戰略夥伴關係，這將成為兩國關係史上繼往開來的重要里程碑。中方願以此為契機，同巴方全面推進各領域友好合作。

中新網14日報導，巴勒斯坦國總統阿巴斯13日上午抵達北京，正式開始國是訪問。作為中國人民的老朋友、好朋友，這是現年88歲的阿巴斯第5次訪中。阿巴斯與中國一系列的友好往來，為鞏固巴中關係打下堅實基礎。

2023年適逢中巴建交35周年。中巴關係發展將繼續深化、兩國合作將邁上新台階。一方面，中方將繼續為解決巴勒斯坦問題貢獻中國方案、中國智慧。中國在中東地區不斷奔走，多次就促進巴勒斯坦問題解決提出中方倡議主張，堅定推進以「兩國方案」為基礎的政治解決進程，支持以地區方式解決地區爭端。

另一方面，中巴兩國繼續推動友好關係再上新台階。近年來，中巴合作成績顯著。2021年第二屆中巴經貿聯委會會議成功召開；同年，巴勒斯坦首次參加中國國際進口博覽會，為巴勒斯坦共用中國發展機遇提供平台。2022年中巴兩國政府簽署共建「一帶一路」諒解備忘錄。2022年，中巴雙邊貿易額為 1.58億美元，同比增長23.2％。