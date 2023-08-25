51歲柯姓男子酒醉後無故砍傷2男1女三名騎士，騎士被刺傷背部。（翻攝畫面）

台北市信義區中坡南路7月29日晚間，51歲柯姓男子在大道路飲酒，見2男1女路過，突然情緒失控，竟持菜刀砍殺，造成52歲劉男等3人受傷，柯男犯案後還褪去身上血衣，企圖煙滅證據，警方獲報逮捕打赤膊的嫌犯，依殺人未遂、傷害等罪送辦。北檢日前偵結，柯男被依殺人未遂罪起訴。

警方將柯嫌移送偵辦。（翻攝畫面）

柯嫌於7月29日傍晚在住家附近小吃店飲酒後，持菜刀於路口短短23秒鐘內攻擊了3名騎士，分別造成3名傷者頸部穿刺傷及後背、手臂等多處刀傷，所幸未造成生命危險。

案發當下路過民眾見義勇為，協力制伏柯嫌，待警方到場後立即壓制上銬，當場查扣犯案用菜刀及犯案用衣物，經警方以酒精檢測器檢測酒精濃度為0.63MG/L。並供稱「喝醉了，不記得發生什麼事情」，信義分局偵訊後依涉嫌殺人(未遂)、傷害等罪嫌移送臺北地檢署偵辦。台北地檢日前偵結，將柯男依殺人未遂罪起訴。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。