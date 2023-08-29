台北地檢署

喧騰一時的im.B吸金90億元詐騙案，台北地檢署今偵結起訴主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）法人金隆科技公司共31人，至於自救會指控前知名主播盛竹如因曾幫im.B代言而挨告，檢方認為盛竹如確實有收取金隆公司1年20萬元的代言費，但他沒有投資，沒有證據證明他知悉im.B詐騙內情，今依罪嫌不足，將盛竹如不起訴。

im.B案因被害人眾多，組成自救會，認為他們因知名主播盛竹如擔任金隆公司代言人，因相信他專業形象投資被騙損失慘重，認為盛竹如是共犯，控告盛竹如。

檢方傳喚盛竹如調查，盛竹如坦承有幫金隆公司做廣告，但不是代言人，他有到金隆公司拍攝影片，他只是依照該公司準備大字報內容照唸，經紀人有拿稿子給他，他看完認為沒有什麼問題就照唸。

檢方認為，盛竹如為金隆拍攝的影片說著「讓我們繼續看下去」，如同他過去拍攝的戲劇影片類似，內容屬廣告效果，難認盛竹如事先知悉金隆公司涉及詐欺吸金，盛罪嫌不足，將盛不起訴。