琳誼受邀擔任品牌大使並出席活動。（相映國際提供）

琳誼受邀擔任品牌大使並出席活動。（相映國際提供）

琳誼（Ring）受邀成為錠嵂保經年度品牌代言大使，並演唱品牌新曲〈幸福哪裡來〉，歌曲旋律源自已故歌后鳳飛飛的經典作品〈幸福哪裡來〉，經過徵選活動後重新編曲填詞成為全新的力作；琳誼形容：「雖然Cover過非常多的歌曲，但好像是第一次挑戰鳳姐的歌，收到邀約時很意外錠嵂挑了這首歌來改編，配唱後發現這首歌的旋律真的非常好記又輕快，配唱完常常不小心就在哼這首歌。」

琳誼唱出了專屬自己風格，「特色就是歌詞唱到『預備起』時要非常有活力！因為這句『預備起』我在錄音室裡面練習了好多次、好多不同口吻，希望帶給品牌最能激起大家幸福感和活力的歌曲」。

琳誼出道兩周年，接到品牌邀請，她表示：「很開心，這是我第一次為品牌唱主題曲，很謝謝錠嵂喜歡我的聲音，願意找我合作。」談及對於保險的觀念，她則表示特別注重醫療險，「畢竟無法預知什麼時候生病，買醫療險在生病無法工作時，可以有個分擔」。

日前琳誼南下出席活動，除了獻唱〈幸福哪裡來〉，更帶來〈蚵仔麵線〉、〈香菜〉等歌曲，與台下保險經紀人同樂，她直呼：「當天是我第一次全程觀摩業務大會活動，非常有意思，看到他們揮舞著代表著各區的戰旗和喊著年度的目標，真的能感受到錠嵂人的活力。」