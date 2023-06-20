中市府原先邀請宥勝擔任市民野餐日代言人，性騷事件爆發後撤換代言人。（本報資料照片）

藝人宥勝過去以好爸爸形象著稱，日前被爆出曾對前員工舔耳、解內衣，他擔任台中市民野餐日代言人也遭撤換，台中市長盧秀燕今天表示，從這次事件看來，宥勝不符合市民野餐日形象，已要求廠商撤換代言人。

盧秀燕表示，市民野餐日是台中很重要的品牌活動，強調戶外、健康、陽光、重視家庭價值，這也是當初找宥勝代言的原因，但這次事件看來他不符合市府的形象要求，已要求廠商更換，撤換代言人。求償部分市府會再處理跟研究。