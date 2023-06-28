行銷策略向來低調、從未聘用明星代言人的De Beers，繼去年破例迎來品牌第一位代言人《黑豹》女主角露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong’o）之後，近日又加碼宣布邀請擁有近億粉絲的趙麗穎代言，助攻搶進大中華市場，看來熠熠明星代言的行銷策略奏效，勢不可擋。

趙麗穎經營社群媒體有成，在微博擁近億粉絲，話題閱讀量突破1000億，是第一位突破1000億的女藝人，兩年前趙麗穎離婚，人氣非但不減，且讓她更加專注在演藝事業發展，去年初以《幸福到萬家》拿下華鼎獎的佳女演員獎，隨後在新劇《風吹半夏》飾演90年代鋼鐵界敢闖敢拚的女企業家許半夏，以該劇拿下上海電視節的最佳女主角。

De Beers Enchanted Lotus鑽石雞尾酒耳環， 2,58萬元。（De Beers提供／陶福媛台北傳真）
De Beers Enchanted Lotus鑽石雞尾酒耳環， 2,58萬元。（De Beers提供／陶福媛台北傳真）

De Beers Enchanted Lotus鑽石項鍊， 425萬元。（De Beers提供／陶福媛台北傳真）
De Beers Enchanted Lotus鑽石項鍊， 425萬元。（De Beers提供／陶福媛台北傳真）
De Beers Enchanted Lotus開放式鑽石戒指， 59萬5000元。（De Beers提供／陶福媛台北傳真）
De Beers Enchanted Lotus開放式鑽石戒指， 59萬5000元。（De Beers提供／陶福媛台北傳真）

全新登場的De Beers廣告主軸為「De Beers Where It Begins由此而生」，意指發掘大自然最稀有的珍寶，如何從最初被發現時的鑽石原石，歷經切割、打磨、鑲嵌等過程，最後變成華美璀璨的珠寶，並以此歷程呼應趙麗穎的成名之路，同樣也是歷經無數的挑戰、潛心打磨與人生歷練，最終成為光采動人、充滿自信的熠熠明星。

趙麗穎指出，鑽石是大自然的綺麗瑰寶，蘊藏著無限生命力與能量，「當我佩戴這一件件華美之作時，我會倍感堅強和自信。」

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