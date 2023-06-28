行銷策略向來低調、從未聘用明星代言人的De Beers，繼去年破例迎來品牌第一位代言人《黑豹》女主角露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong’o）之後，近日又加碼宣布邀請擁有近億粉絲的趙麗穎代言，助攻搶進大中華市場，看來熠熠明星代言的行銷策略奏效，勢不可擋。

趙麗穎經營社群媒體有成，在微博擁近億粉絲，話題閱讀量突破1000億，是第一位突破1000億的女藝人，兩年前趙麗穎離婚，人氣非但不減，且讓她更加專注在演藝事業發展，去年初以《幸福到萬家》拿下華鼎獎的佳女演員獎，隨後在新劇《風吹半夏》飾演90年代鋼鐵界敢闖敢拚的女企業家許半夏，以該劇拿下上海電視節的最佳女主角。

De Beers Enchanted Lotus鑽石雞尾酒耳環， 2,58萬元。（De Beers提供／陶福媛台北傳真）

De Beers Enchanted Lotus鑽石項鍊， 425萬元。（De Beers提供／陶福媛台北傳真）

De Beers Enchanted Lotus開放式鑽石戒指， 59萬5000元。（De Beers提供／陶福媛台北傳真）

全新登場的De Beers廣告主軸為「De Beers Where It Begins由此而生」，意指發掘大自然最稀有的珍寶，如何從最初被發現時的鑽石原石，歷經切割、打磨、鑲嵌等過程，最後變成華美璀璨的珠寶，並以此歷程呼應趙麗穎的成名之路，同樣也是歷經無數的挑戰、潛心打磨與人生歷練，最終成為光采動人、充滿自信的熠熠明星。

趙麗穎指出，鑽石是大自然的綺麗瑰寶，蘊藏著無限生命力與能量，「當我佩戴這一件件華美之作時，我會倍感堅強和自信。」