GUCCI於6月才剛在義大利佛羅倫斯發布的「Gucci Allegoria四季寓言」系列珠寶，即起正式登台，總共展出128件、總價近13億的珠寶作品，台灣是全球首站，可見對台灣市場的重視，GUCCI珠寶作品採用個頭碩大、色彩繽紛的彩色寶石，不僅充分顯示集團的資源與財力，且展現GUCCI傾全力投入珠寶事業的企圖心。

GUCCI於2019年跨界高級珠寶雖只有短短4年，已然建立充滿文藝氣息與復古風情的珠寶風格，在眾多百年珠寶品牌當中獨樹一幟，備受矚目。今年最具代表性的作品，是一款以春天為靈感打造的綠色碧璽項鍊，主石為一顆226克拉枕形切割綠色碧璽，並以鏤空鑲嵌托住寶石，營造輕盈與透光效果，呼應綠意盎然的春天，要價7450萬元，也是全場最貴的一件作品。另一件粉紅碧璽項鍊，主石是一顆逾161克拉的粉紅碧璽，如同彩虹般漸層色的彩寶項鍊，讓主石更加明亮動人。

GUCCI粉紅碧璽項鍊，主石為逾161克拉粉紅碧璽，約 4065萬元。（GUCCI提供／陶福媛台北傳真）

除了碩大的彩寶，GUCCI也大量採用高飽和彩度的寶石，藉此迸發豐富生命力，一款主石是逾104克拉的黃色藍寶石項鍊，白金項鍊滿鑲鑽石與藍色琺瑯，對比色調讓主石更加凸顯迷人。

GUCCI藍色琺瑯鑽石黃色藍寶石項鍊，主石為逾104克拉黃色藍寶石，約3725萬元。（GUCCI提供／陶福媛台北傳真）

由於佩戴在頭髮上的髮飾容易遺失，一般高級珠寶品牌較少將昂貴的寶石運用在髮飾上，但GUCCI今年推出兩款要價不菲的髮飾珠寶作品，為奢華下了最佳註解。

以秋天為靈感打造的白金鑲橙色石榴石鑽石髮夾，約 510萬元。（GUCCI提供／陶福媛台北傳真）

同場展出的珠寶腕表作品也不乏佳作，深受VIP喜愛的G-Timeless Dancing Bees珠寶表，表盤上的蜜蜂會微微顫動，彷彿振翅舞蹈一般，十分討喜可愛。另有一款被暱稱為「摩天輪」的G-Timeless Planetarium置中陀飛輪腕表，採用Dancing Hours飛行陀飛輪機芯GGC.1976.DS，時標上的彩色寶石可轉動，還會繞著陀飛輪運轉，充滿驚喜。