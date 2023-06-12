TIFFANY（Tiffany & Co.）近日在紐約第五大道上Landmark旗艦店發表最新Blue Book系列珠寶，並以「幻海秘境」（Out of the Blue）為主題，將整家店打造成夢幻般的海底宮殿，宮殿內展示由TIFFANY珠寶藝術總監Nathalie Verdeille首度操刀的Blue Book系列珠寶作品，創作靈感源自Jean Schlumberger的設計風格，藉此向大師致敬。

TIFFANY發表「幻海秘境」（Out of the Blue）珠寶，以珠寶詮釋繽紛五彩的珊瑚礁世界。（Tiffany & Co.提供）

幻海秘境系列珠寶以七大設計主軸展現海底生物，包括滄海拾貝

TIFFANY在紐約第五大道上Landmark旗艦店發表最新Blue Book系列珠寶，展場猶如夢幻的海底世界。（Tiffany & Co.提供）

TIFFANY在紐約第五大道上Landmark旗艦店發表最新Blue Book系列珠寶。（Tiffany & Co.提供）

(Shell)、珊瑚溢彩 (Coral)、水母綺想 (Jellyfish)、魚躍光影(Pisces)、海岩星韻 (Starfish)、星海之景 (Sea Star) 和星辰海膽 (Star Urchin)，海底世界的繽紛色彩、奇形怪異的生物無不超乎了想像，充滿了魔幻魅力，完美呼應Out of the Blue（原意為出乎意料）的珠寶主題。

TTIFFANY全新Blue Book系列珠寶以「幻海秘境」為主題，滄海拾貝(Shell)主題項鍊華麗唯美，圖為鍊墜設計圖。（Tiffany & Co.提供）

以海底五彩繽紛珊瑚礁為主題的珊瑚溢彩 (Coral)系列珠寶，大量採用華麗絢麗的彩色寶石，包括丹泉石、藍寶石與黃鑽等。水母綺想(Jellyfish)系列珠寶更是主打一款水母胸針，以精湛珠寶工藝詮釋靈動吸睛的水母觸腳，彷彿在海底悠游擺動。

TIFFANY全新Blue Book系列珠寶，以珊瑚為靈感打造嵌藍寶石鑽石戒指。（Tiffany & Co.提供）

魚躍光影 (Pisces)作品則以Jean Schlumberger昔日創作的「魚」胸針為靈感，以蓮花剛玉、坦桑尼亞翁巴河的Umba剛玉與璀璨鑽石打造想像中的神魚。星辰海膽 (Star Urchin)系列珠寶則以丹泉石與手工雕刻玉髓打造出海膽的棘刺外形，令人印象深刻。

TIFFANY全新Blue Book系列珠寶，以海星靈感創作的珍珠項鍊重現海洋生態的壯麗美景。（Tiffany & Co.提供）

海岩星韻 (Starfish)則以蛋白石、海水藍寶、碧璽及綠柱石詮釋可愛的海星，並以鑽石點綴，營造出在陽光下閃亮的奇幻視覺效果，其中一款星海之景 (Sea Star)珠寶，將珍珠母貝客製化切割，並以剛玉、紅玉髓、珍珠母貝點綴其間，營造海星優游於珊瑚間的壯麗美景。

TIFFANY全新Blue Book系列珠寶，星辰海膽(Star Urchin)耳環。（Tiffany & Co.提供）

TIFFANY全新Blue Book系列珠寶魚躍光影(Pisces)粉紅剛玉戒指。（Tiffany & Co.提供）

Tiffany & Co.首席執行長Anthony Ledru表示，全新登場的Blue

Book系列珠寶是紀念Jean Schlumberger大師的傳世設計，將他的作品賦予嶄新面貌，「這些極具特色的作品都是全新發想，蘊含著Schlumberger先生獨有特質，相信他能感受到我們的心意。」