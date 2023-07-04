今年第2季，比亞迪與特斯拉發布的銷量均刷新歷史記錄，這也被大陸媒體解讀，或許比亞迪和特斯拉的銷售對壘正進入一個新階段。比亞迪2日晚間發佈產銷快報，伴隨今年6月銷量再創新高、新能源汽車銷量25.30萬輛、年增率88.79％，這也是比亞迪月銷量首次突破25萬輛關口，累積第2季銷量超過70萬輛，相較去年同期的35.4萬輛成長近100％，並創下單季最高銷售記錄。

同時，特斯拉也公佈今年第2季創記錄的產銷量，在汽車產量方面為47.97萬輛、年增率85.5％，並向全球客戶交付了46.61萬輛汽車、年增83％。

單從大陸市場的銷售增速來看，比亞迪第2季在大陸銷售增速快於特斯拉。觀察特斯拉落後比亞迪的原因或有多種，分析其中最重要便是價格，特斯拉售價普遍高於比亞迪。

就在兩家公司發佈產銷報告的前一天，特斯拉再次吹響在大陸市場降價的號角。1日官宣，用戶購買全新Model S／X兩款車型現車，可享受3.5萬元（人民幣，下同）至4.5萬元優惠，也讓比亞迪與特斯拉的銷售競戰或許才剛開始。

根據華爾街見聞報導，除大陸市場外，從去年開始，比亞迪也進一步加快出海步伐。今年上半年的海外新能源車單月銷量均在1萬輛左右，並持續進入歐洲市場。例如6月13日，比亞迪在義大利召開品牌及產品發佈會，宣佈進入義大利乘用車市場；6月14日比亞迪也表示將在法國市場推出5款電動車。