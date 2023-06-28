歌手林琇琪加盟豪記唱片推出首張專輯《無語問蒼天》，專輯同名新歌道盡對父親的思念，家中開設神壇，從小體質敏感，讓林琇琪能與仙界溝通，淡定看待無形，被粉絲封號仙界口譯姐。

談到新歌，林琇琪表示，看到歌詞淚水即潰堤，練唱時想到天上的父親，再次找出父親的手錶，雙手緊握著，多年停止的指針，忽然轉動起來，「讓我當下淚水止不住的感謝父親給的回應，雖然只有片刻，我已感到滿足。」

她家中開設神壇，直言，從小體質敏感，被乩童認證媽祖代言人，也被粉絲封號仙界的口譯姐，經由乩童傳遞神明訊息，再翻譯給信眾，林琇琪表示，身為堂主的女兒，之前經常半夜呼吸急促掛急診，但檢查不出病症，後來被有感應力的哥哥告知，我後天有通靈體質，是媽祖代言人，因而開始為神明口譯給信眾，也因為敏感體質，經常感應到旁人無法見到的人事物。

她說，剛開始很慌恐與害怕，但漸漸的適應與靈界溝通，並分享有次表演結束，經過一段山路，看到一名女子緊貼在車窗上雙眼直瞪著我，一路上都不發一語，直到下山才敢告知駕車的好友，「對於可以感應無形，從抗拒到接受，我深信心存善念就是無敵。」