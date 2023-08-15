王思佳日前身陷愛馬仕假包疑雲，她的閨密、人氣直播主「天后闆妹」隨即撤下兩人代言的粉絲團封面照，改成只有自己的獨照，雖然王思佳事後現身強調，兩人仍是朋友，不過闆妹昨（14日）宣布更換代言人，要網友猜測人選，還提示：「代言人不姓王」，姊妹情再度引發關注。

闆妹之前找來好姊妹王思佳共同代言，但爆發假包風波後，闆妹就撤下兩人代言的粉絲團封面照，改成只有自己的獨照，當時被解讀成切割王思佳，闆妹昨則宣布更換代言人，要網友猜測人選，還提示：「代言人不姓王..也不是闆妹本人」，宣告王思佳擔任代言人正式走入歷史，不免讓闆妹、王思佳的姊妹情再度成為焦點。

王思佳5日出席活動，否認和闆妹友情生變，「我們本來就是朋友，都直來直往，不會在意這種小事，都渲染出來的，只是沒有向大家說。」至於假包風波是否圓滿落幕，還是有後續？王思佳認為，大家對真假的看法不一，「不管怎麼樣，都是我的事，沒必要再拿到檯面上來談，大家怎麼想，我無法控制。」

至於日後是否會收斂少買包？王思佳則霸氣說：「繼續買啊」，認為很難迎合每個人，還透露日前才剛購入新貨，但她也強調，從來沒說自己是有錢人或貴婦。