台中許姓男子妄想1家耳鼻喉科偷學他的醫療技術，竟心生不滿，拿美工刀埋伏趁鐘姓助理開門時朝他後頸、臉頰猛砍，對方血染白袍經緊急醫治才撿回一命，最高法院駁回許的上訴，考量許男受病症影響犯案，經減刑後，依殺人未遂罪判刑5年，刑之執行後，令入相當處所或以適當方式，施以監護2年確定。

許男對於耳鼻喉科診所的鐘姓助理心有不滿，去年7月27日下午2點多他守候在該診所門口，見鐘男走出引導病患前往附近藥局領藥時，拿出美工刀朝鐘的後頸部及右臉頰猛砍各1刀，致使鐘男因此受有唇撕裂傷、右側臉頰撕裂傷等傷害。

所幸鐘男及時衝至診所對街的綜合醫院，緊急接受深部複雜創傷處理（大於10公分）、神經修補、末稍血管修補及吻合手術，才未發生死亡結果。警方接獲報案到場處理，見許男手持美工刀滯留現場，於是當場逮捕許男。

台中地方法院一審依殺人未遂罪將許男判刑7年10月，台中高分院二審考量他受病症影響辨識行為能力，依刑法第19條減輕其刑，且他在偵、審過程中均坦承犯行，但未能與被害人和解，判刑5年，監護2年，他提上訴，最高法院駁回確定。

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