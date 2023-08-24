新竹市長高虹安擔任立委期間，涉嫌將助理月薪以少報多，將多報的差額46萬30元公款挪為私用， 檢方貪汙罪之利用職務詐取財物罪與刑法偽造文書罪起訴後，台北地方法院24日公開抽籤決定承審法官蘇宏杰，審判長廖建傑，王沛元任陪席法官。

北院行政庭長兼發言人周玉琦表示，北檢起訴高虹安等5名被告違反貪汙治罪條例等案件移審至北院，依北院刑事庭分案要點第46點規定，經刑事庭組成之審核小組決議屬「法院辦理重大刑事案件速審速結注意事項」的「社會矚目之貪汙案件」，分案為112年度矚重訴字第1號。

依北院刑事庭分案要點規定，重大社會矚目案件由審核小組負責抽籤，採人工抽籤方式。為求分案公平、公正、透明，採隨機抽選，第1次抽籤先決定本次抽籤手吳承學審判長，抽籤手進行第2次抽籤決定本案承審法官。

抽籤結果由中籤之暢股法官蘇宏杰擔任受命法官，並由蘇宏杰法官所屬之合議庭法官廖建傑擔任審判長，法官王沛元擔任陪席法官。

北檢起訴指控，高在2020年至2022年立委期間，將助理月薪以少報多，多報的差額須繳回。對於助理的加班費，除高虹安每月同意給的「獎金」可實際領取外，其他申報的差額，都要配合繳回給高。

高將46萬30元公款，拿去買自己的雙眼皮貼、衛生棉、頭痛藥及私人餐費等，或個人禮品、花籃、紅包、咖啡機、衛生紙等辦公室用品、文具、餐具等，可說遍及食衣住行。