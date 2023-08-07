現任台東縣第11選區縣議員嚴惠美，去年選舉期間涉嫌向4名投票人以1000至2000元不等現金買票，遭時任競爭對手、前縣議員高美珠提出當選無效之訴，台東地方法院2日判決當選無效，全案可上訴。

高美珠主張，嚴惠美及胞姊嚴亞美為確保順利當選，去年3月至10月間，陸續向有投票權人簡、森、連、陳4人交付現金1000至2000元作為對價約於選舉投票支持嚴惠美，涉犯選罷法第99條第1項投票行賄罪嫌。

嚴惠美否認拜票給錢行為，並稱選舉人名冊於去年11月6日製作，無從得知簡、森2人是否有無投票權，至於陳顯然非有投票權之人，不符選罷法第99條的要件。

台東地方法院今年5月傳喚簡、森、連、陳4名證人。簡男證述，嚴惠美於去年3月中旬握手拜票，並順勢遞留現金2000元，隨後又走向森女，以同樣手法塞了2張1000元鈔票於森女手中。

連男則表示，去年9月間，嚴家姊妹來訪，嚴亞美將現金1000元包在名片上交給他，當下嚴惠美與自己距離約50公分，而且嚴亞美還說小聲一點別人會聽到。

至於陳女為無投票權之人，嚴惠美即便有交付1000元為對價約選舉投票支持，並不構成選罷法第99條第1項之投票行賄罪。

台東地方法院法官依證述，以及簡、森2人就投票受賄罪已認罪，足認定嚴惠美有選罷法第99條第1項所定之賄選行為，判決當選無效。