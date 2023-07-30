身體若莫名出現瘀青、紅腫一定要注意，一名男子的手腕突冒一圈紅色瘀青，讓他焦急地詢問「該注意什麼？」貼文讓網友聯想韓劇《惡鬼》，紛紛歪樓「你被惡鬼找上門了，千萬別開門」，但也有不少人認為可能是急性白血病造成，勸他趕緊到醫院就醫，「可能是急性白血病，會致命的」。

原PO今（30）日於PTT八卦版指出，手腕莫名出現紅色瘀傷，也找不出原因，他好奇問網友該注意什麼？

圖文引發網友聯想近日在Disney＋熱播的韓劇《惡鬼》，劇中講述只要被散髮的惡鬼盯上，惡鬼會偽裝成熟人，在門外敲門，開門即引鬼入室，雙手手腕被惡鬼施力緊握，導致大片瘀青，隨即死亡，因此有不少網友歪樓說，「問就是別開門」、「你是不是開門了」、「別開門」、「聽到敲門聲不要開門」、「有人敲門，快去看看」、「誰叫你要開門」、「千萬不要開門，門外會有你認識的人聲音」。

但也有不少人認為原PO恐有急性白血病，勸他趕緊就醫，「可能是急性白血病，致命的」、「血小板有問題或缺乏維生素D」、「有可能是急性白血病，趕快掛急診」、「白血病也會，別拖了！快就醫」、「去醫生＋，可能凝血功能有問題，不要開玩笑」、「認真回，去檢查一下凝血功能吧」。