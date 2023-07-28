台灣羽球一姊「小戴」戴資穎，今年首度受法務部調查局邀請拍攝國安宣導影片「國安有你、雙打出擊」，成為調查局今年推廣國家安全的代言人，但各界好奇小戴拍攝影片的「代言價碼」？調查局局長王俊力表示，戴資穎是無償拍攝國安宣導影片，不但提供自己打球的影片供剪輯，甚至親自為旁白配音，調查局製作這影片僅花了15萬元，調查局感謝戴資穎為了宣導國安所做的貢獻。

羽壇一姊戴資穎近年的羽球賽事屢傳佳績，根據世界羽球聯盟最新公布紀錄，剛奪下2023年台北羽球公開賽女單冠軍的戴資穎，目前不僅穩坐世界排名第4位置，更獲選讀者文摘最受信賴的體育名人。

戴資穎今年首度和法務部調查局合力製作國家安全宣導影片，影片以青春活力的動漫方式結合科技感呈現，收錄了小戴殺球、側身擊球、網前救球、扎實的腳步及銳利眼神的精彩片段，旁白內容更將國安與羽球運動結合，強調與國人共同防禦、反擊假訊息，維護國安的重要性，影片自21日上架後引發話題，民眾及粉絲紛紛大讚小戴「超愛台灣」、「小戴帥爆」。

調查局說，戴資穎接到調查局的拍攝邀請後，知道是推廣國家安全的宣導影片，二話不說答應無償協助影片製作。

調查局局長王俊力表示，調查局的國安宣導型態，無論是宣導影片的製拍，或是實體活動的內容，一直力求改變及突破，期盼透過活潑的宣導方式，引起國人對國家安全議題的共鳴，產生共感，增強對國家安全的重視。