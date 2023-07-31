東京奧運以黑馬之姿拿下羽球男雙金牌，讓李洋、王齊麟成為受矚目的運動明星，不過奧運奪金後兩人一直與冠軍無緣，直到這個月日本羽球公開賽，兩人找回了當初在奧運期間的氣勢，連挫4組種子組合一舉奪下冠軍，賽後接受世界羽聯BWF官方訪問時，王齊麟感嘆道，這次終於找到能夠發揮最好一面的方法。

BWF官網指出，兩年來、23站賽事，李洋、王齊麟面臨沒有冠軍的低潮，在超級750系列日本公開賽回到贏得冠軍的好狀態，打碎地主組合、2021年世錦賽金牌搭擋保木卓朗／小林優吾為地主留下冠軍的希望，一局未失喜嚐久違的冠軍滋味，比賽結束當下王齊麟跪地大喊，李洋也小跑步繞了一圈慶祝，顯見兩人的喜悅。

賽後王齊麟感性表示：「最近我們的狀態不是很好，藉由贏得日本公開賽冠軍，更清楚我們該加強哪些方面，這一次我們也找到如何打出自己最好表現的方法。」

就像當初奧運小組賽首場失利後連勝奪金，帶著「從地獄爬出來」、「置之死地而後生」的心情在場上奮戰，期待這一座冠軍讓「麟洋」再度揚帆，王齊麟也提醒自己趕緊放下冠軍喜悅、沈澱心情繼續拚，坦言：「每場比賽都是從零開始。」