侯友宜只鞏固藍基本盤還不夠？ 媒體人曝阻「換侯」5字關鍵 @ChinaTimes ​

2024總統大選，國民黨參選人侯友宜在今(4)日公布的多份民調仍暫居第三，鴻海創辦人郭台銘近日也動作頻頻，引發外界議論。媒體人黃揚明指出，在競辦執行長金溥聰操盤後，侯友宜拋出九二共識等議題，鞏固藍軍支持者，想在藍營框架下換掉侯友宜可能性很低；他也指出，侯友宜要度過這一段有「換侯」聲音傳出的時間，關鍵在於自己的「底氣要夠強」。

媒體人黃揚明今在政論節目《大新聞大爆卦》指出，網路媒體《Newtalk新聞網》以假設問題「如果侯友宜換成郭台銘，你會投給誰?」製作民調，是以手機簡訊做「釣魚民調」，是受訪者自行回傳簡訊，準確度沒有那麼準，「但題目本身就是預設換侯的可能性，這對侯友宜已經造成傷害」。

但黃揚明直言，郭台銘沒這麼容易就把侯友宜換掉，尤其在競辦執行長金溥聰加入操盤，拋出九二共識、役期等鞏固藍軍基本盤的策略出手後，「郭台銘要在藍營框架中，換掉侯友宜的可能性很低，但會有人做」。

黃揚明表示，侯友宜有沒有辦法平安度過，「關鍵就是這一段時間，底氣要夠強」。他也舉郭台銘昨日與藍營小雞會面的臉書發文標題，「明月照大江，壯志在我心」為例，就是表明「人家愛怎麼樣怎麼樣，但是我很堅定」，這是侯友宜現在要做的事情。

黃揚明認為，7月23日國民黨全代會之前，換侯的放話會不斷，這是侯友宜現階段的難題，但難度非常高，因為郭已經放出訊號，黨內也會有預防機制。他也提到，這幾天的民調都不用在乎，因為金溥聰擔任執行長、侯競選團隊的變陣還沒有辦法完全驗證，還需要過一段時間，到7月中旬可以再做觀察。

侯友宜競辦副召集人謝龍介今（4）日也在廣播節目中證實，確有黨內勢力醞釀在全代會上「換侯」，但謝也指出該聲音越來越小，且中央黨部也會運作，還有主場優勢，「不會成案啦！」